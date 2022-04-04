Sixth Grade:
Camryn Bell, Madison Bensonhaver, Levi Bobbitt, Brian Burchett, Gabriel (Gabe) Collins, Taylor Cowdery, Caz Coyan, Brooklyn Cramer, Andrew Dilley, Zhyaire Dowdy, Tyke Dunn, Jayla Graham, Zoe Herron, Diesel Hill, Garrett Hinton, Hadleigh Hoskins, Makaila Imes, Cailen Johnson, Asa Kerns, Chloe Kilbarger, Abby Liston, Kamale Magagi-Ali, Mallory McConnell, Maxton McKeivier, Madilynn Miller, Brian Miller, Myles Nardi, Noah Northam, Jada Orin, Blake Patterson, Jasmine Potter, Lilly Reichelderfer, Lola-Jean (Lola) Rogols, Candace Schaffner, Harmonie Schlotter, Rebekah Shackleford, Dylan Shough, Ella Sims, Juliana Sims-Ross, Tristan Strawser, Eva Summers, Shawn Thompson, Brianna Tipton, Charles VanVoorhis, Caitlin Walker, Connor Watts, Raegen Wesalowski, Regan West, Natalie Wolfe, Carter Young
7th Grade:
Glavine Bigam, Liberty Burgess, Jacklynn Burns, Ezra Caetta, Jacob Cross, Pheobe Cydrus, Anthony Daubenmire, Addison Edgington, Emilea Edgington, Cicely Esterline, Ethan Ferguson, Blain Fowler, Carson Frazier, Lamont Hollaway, Logan Huggins, George Jacobs, Maddox Keith, Ava Kerns, Chet Kirkland, Jacob Liston, Jocelyn McLaughlin, Peyton McLaughlin, Melvin Chase, Owen Miller, Ely Newman, Kaden Paxton, Josie Randle, Brady Reuter, Olivia Riddick, Syddalee Schmidt-Rose, Kaiden Scott, River Scott, Agatha (Aggie) Search, Savanna Sells, Caleb Shackelford, Corinne Smith, Olivia Snyder, Alec Spradlin, Rylee Starner, Christian Thomas, Allyson Thornsley, Caden VanFossen, Arianna Vitartas, Lillian Wastier, Olivia Weisenberg, Kaylee West, Evelynn Williams, Sirena Winland, Lainey Wolfe, Palynn Wray, Bailey Zheng
8th Grade
Bell, Zachary
Blakeman, Madison
Borders, Kasey
Cameron, Lucas
Conrad, Tyler
Cuic, Bear
Davis, Claire
Ezeala, Angel (Chichi)
Ferrell, Ali
Fleck, Kayla
Fletcher, Izabella
Goff, Gabriella
Groff, Ashton
Hartley, Xavier (Xavy)
Honeycutt, Patsyann
Hoskins, Drew
Hughes, Peyton
Jones, Sydney
Justice, Ava
Leasure, Haven
Luckart, Brooklynn
McConnell, Liam
Mills, Jonathon
Morgan, Hannah
Mullins, Allie
Nardi, Mya
Perini, Isabelle
Phalin, Hudson
Powers, Addison
Pruitt, Emma
Reichelderfer, Jacob
Reid, Kiley
Roberts, Clayton
Seeley, Aidan
Smith, Shilo
Spencer, Aiden
Strawser, Taylor
Tarbill, Amelia
Sixth Grade:
Bell, Camryn
Bensonhaver, Madison
Bobbitt, Levi
Burchett, Brian
Collins, Gabriel (Gabe)
Cowdery, Taylor
Coyan, Caz
Cramer, Brooklyn
Dilley, Andrew
Dowdy, Zhyaire
Dunn, Tyke
Graham, Jayla
Herron, Zoe
Hill, Diesel
Hinton, Garrett
Hoskins, Hadleigh
Imes, Makaila
Johnson, Cailen
Kerns, Asa
Kilbarger, Chloe
Liston, Abby
Magagi-Ali, Kamale
McConnell, Mallory
McKeivier, Maxton
Miller, Madilynn
Moore, Brian
Nardi, Myles
Northam, Noah
Orin, Jada
Patterson, Blake
Potter, Jasmine
Reichelderfer, Lilly
Rogols, Lola-Jean (Lola)
Schaffner, Candace
Schlotter, Harmonie
Shackleford, Rebekah
Shough, Dylan
Sims, Ella
Sims-Ross, Juliana
Strawser, Tristan
Summers, Eva
Thompson, Shawn
Tipton, Brianna
VanVoorhis, Charles
Walker, Caitlin
Watts, Connor
Wesalowski, Raegen
West, Regan
Wolfe, Natalie
Young, Carter
7th Grade:
Bigam, Glavine
Burgess, Liberty
Burns, Jacklynn
Caetta, Ezra
Cross, Jacob
Cydrus, Phoebe
Daubenmire, Anthony
Edgington, Addison
Edgington, Emilea
Esterline, Cicely (Cicely)
Ferguson, Ethan
Fowler, Blain
Frazier, Carson
Holloway, Lamont
Huggins, Logan
Jacobs, George
Keith, Maddox
Kerns, Ava
Kirkland, Chet
Liston, Jacob
McLaughlin, Jocelyn
McLaughlin, Peyton
Melvin, Chase
Miller, Owen
Newman, Ely
Paxton, Kaden
Randle, Josie
Reuter, Brady
Riddick, Olivia
Schmidt-Rose, Syddalee
Scott, Kaiden
Scott, River
Search, Agatha (Aggie)
Sells, Savanna
Shackleford, Caleb
Smith, Corinne
Snyder, Olivia
Spradlin, Alec
Starner, Rylee
THOMAS, CHRISTIAN
Thornsley, Allyson
VanFossen, Caden
Vitartas, Arianna
Wastier, Lillian
Weisenberger, Olivia
West, Kaylee
Williams, Evelynn
Winland, Sirena
Wolfe, Lainey
Wray, Palynn
Zheng, Bailey
8th Grade
Bell, Zachary
Blakeman, Madison
Borders, Kasey
Cameron, Lucas
Conrad, Tyler
Cuic, Bear
Davis, Claire
Ezeala, Angel (Chichi)
Ferrell, Ali
Fleck, Kayla
Fletcher, Izabella
Goff, Gabriella
Groff, Ashton
Hartley, Xavier (Xavy)
Honeycutt, Patsyann
Hoskins, Drew
Hughes, Peyton
Jones, Sydney
Justice, Ava
Leasure, Haven
Luckart, Brooklynn
McConnell, Liam
Mills, Jonathon
Morgan, Hannah
Mullins, Allie
Nardi, Mya
Perini, Isabelle
Phalin, Hudson
Powers, Addison
Pruitt, Emma
Reichelderfer, Jacob
Reid, Kiley
Roberts, Clayton
Aidan Seely, Shilo Smith, Aiden Spencer, Taylor Strawser, Amelia Tarbill, Tommise Taylor, Auri Travis, Joseph Vandagriff, Layla Yingling