Sixth Grade:

Camryn Bell, Madison Bensonhaver, Levi Bobbitt, Brian Burchett, Gabriel (Gabe) Collins, Taylor Cowdery, Caz Coyan, Brooklyn Cramer, Andrew Dilley, Zhyaire Dowdy, Tyke Dunn, Jayla Graham, Zoe Herron, Diesel Hill, Garrett Hinton, Hadleigh Hoskins, Makaila Imes, Cailen Johnson, Asa Kerns, Chloe Kilbarger, Abby Liston, Kamale Magagi-Ali, Mallory McConnell, Maxton McKeivier, Madilynn Miller, Brian Miller, Myles Nardi, Noah Northam, Jada Orin, Blake Patterson, Jasmine Potter, Lilly Reichelderfer, Lola-Jean (Lola) Rogols, Candace Schaffner, Harmonie Schlotter, Rebekah Shackleford, Dylan Shough, Ella Sims, Juliana Sims-Ross, Tristan Strawser, Eva Summers, Shawn Thompson, Brianna Tipton, Charles VanVoorhis, Caitlin Walker, Connor Watts, Raegen Wesalowski, Regan West, Natalie Wolfe, Carter Young

7th Grade:

Glavine Bigam, Liberty Burgess, Jacklynn Burns, Ezra Caetta, Jacob Cross, Pheobe Cydrus, Anthony Daubenmire, Addison Edgington, Emilea Edgington, Cicely Esterline, Ethan Ferguson, Blain Fowler, Carson Frazier, Lamont Hollaway, Logan Huggins, George Jacobs, Maddox Keith, Ava Kerns, Chet Kirkland, Jacob Liston, Jocelyn McLaughlin, Peyton McLaughlin, Melvin Chase, Owen Miller, Ely Newman, Kaden Paxton, Josie Randle, Brady Reuter, Olivia Riddick, Syddalee Schmidt-Rose, Kaiden Scott, River Scott, Agatha (Aggie) Search, Savanna Sells, Caleb Shackelford, Corinne Smith, Olivia Snyder, Alec Spradlin, Rylee Starner, Christian Thomas, Allyson Thornsley, Caden VanFossen, Arianna Vitartas, Lillian Wastier, Olivia Weisenberg, Kaylee West, Evelynn Williams, Sirena Winland, Lainey Wolfe, Palynn Wray, Bailey Zheng

8th Grade

Bell, Zachary

Blakeman, Madison

Borders, Kasey

Cameron, Lucas

Conrad, Tyler

Cuic, Bear

Davis, Claire

Ezeala, Angel (Chichi)

Ferrell, Ali

Fleck, Kayla

Fletcher, Izabella

Goff, Gabriella

Groff, Ashton

Hartley, Xavier (Xavy)

Honeycutt, Patsyann

Hoskins, Drew

Hughes, Peyton

Jones, Sydney

Justice, Ava

Leasure, Haven

Luckart, Brooklynn

McConnell, Liam

Mills, Jonathon

Morgan, Hannah

Mullins, Allie

Nardi, Mya

Perini, Isabelle

Phalin, Hudson

Powers, Addison

Pruitt, Emma

Reichelderfer, Jacob

Reid, Kiley

Roberts, Clayton

Seeley, Aidan

Smith, Shilo

Spencer, Aiden

Strawser, Taylor

Tarbill, Amelia

Sixth Grade:

Bell, Camryn

Bensonhaver, Madison

Bobbitt, Levi

Burchett, Brian

Collins, Gabriel (Gabe)

Cowdery, Taylor

Coyan, Caz

Cramer, Brooklyn

Dilley, Andrew

Dowdy, Zhyaire

Dunn, Tyke

Graham, Jayla

Herron, Zoe

Hill, Diesel

Hinton, Garrett

Hoskins, Hadleigh

Imes, Makaila

Johnson, Cailen

Kerns, Asa

Kilbarger, Chloe

Liston, Abby

Magagi-Ali, Kamale

McConnell, Mallory

McKeivier, Maxton

Miller, Madilynn

Moore, Brian

Nardi, Myles

Northam, Noah

Orin, Jada

Patterson, Blake

Potter, Jasmine

Reichelderfer, Lilly

Rogols, Lola-Jean (Lola)

Schaffner, Candace

Schlotter, Harmonie

Shackleford, Rebekah

Shough, Dylan

Sims, Ella

Sims-Ross, Juliana

Strawser, Tristan

Summers, Eva

Thompson, Shawn

Tipton, Brianna

VanVoorhis, Charles

Walker, Caitlin

Watts, Connor

Wesalowski, Raegen

West, Regan

Wolfe, Natalie

Young, Carter

7th Grade:

Bigam, Glavine

Burgess, Liberty

Burns, Jacklynn

Caetta, Ezra

Cross, Jacob

Cydrus, Phoebe

Daubenmire, Anthony

Edgington, Addison

Edgington, Emilea

Esterline, Cicely (Cicely)

Ferguson, Ethan

Fowler, Blain

Frazier, Carson

Holloway, Lamont

Huggins, Logan

Jacobs, George

Keith, Maddox

Kerns, Ava

Kirkland, Chet

Liston, Jacob

McLaughlin, Jocelyn

McLaughlin, Peyton

Melvin, Chase

Miller, Owen

Newman, Ely

Paxton, Kaden

Randle, Josie

Reuter, Brady

Riddick, Olivia

Schmidt-Rose, Syddalee

Scott, Kaiden

Scott, River

Search, Agatha (Aggie)

Sells, Savanna

Shackleford, Caleb

Smith, Corinne

Snyder, Olivia

Spradlin, Alec

Starner, Rylee

THOMAS, CHRISTIAN

Thornsley, Allyson

VanFossen, Caden

Vitartas, Arianna

Wastier, Lillian

Weisenberger, Olivia

West, Kaylee

Williams, Evelynn

Winland, Sirena

Wolfe, Lainey

Wray, Palynn

Zheng, Bailey

8th Grade

Bell, Zachary

Blakeman, Madison

Borders, Kasey

Cameron, Lucas

Conrad, Tyler

Cuic, Bear

Davis, Claire

Ezeala, Angel (Chichi)

Ferrell, Ali

Fleck, Kayla

Fletcher, Izabella

Goff, Gabriella

Groff, Ashton

Hartley, Xavier (Xavy)

Honeycutt, Patsyann

Hoskins, Drew

Hughes, Peyton

Jones, Sydney

Justice, Ava

Leasure, Haven

Luckart, Brooklynn

McConnell, Liam

Mills, Jonathon

Morgan, Hannah

Mullins, Allie

Nardi, Mya

Perini, Isabelle

Phalin, Hudson

Powers, Addison

Pruitt, Emma

Reichelderfer, Jacob

Reid, Kiley

Roberts, Clayton

Aidan Seely, Shilo Smith, Aiden Spencer, Taylor Strawser, Amelia Tarbill, Tommise Taylor, Auri Travis, Joseph Vandagriff, Layla Yingling

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