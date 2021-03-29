Circleville High School third nine weeks Honor Roll
* Denotes all A’s
Grade 9
Zoe Allen, Frank Brown, *Kaitlynn Chafin, Briley Cramer, Samuel Crosby, Justin Darnell, Elijah Dillon, Mariah Dupler, *Alivia Dyke, *Alexis Dyke, Briannah Fisher, Payton Ford, *Ty Foster, Hunter Garrett, Liam Goodhart, *Emma Groff, Cade Hall, Halle Harris, *Alyssa Hatfield, Emily Haynes, Jaden Hemming, Mallory Holcomb, Madison Jarrell, Ryan List, Pheonix McCoy, Sterlin Mullins, Ava Murphy, Brandon Patrick, Ellie Patrick, Caleb Patton, Morgan Pence, *Grant Pinkerton, Kierston Radcliff, John Reuter, Emilia Riggs, *Leah Russell, *William Search, *Elaina Seeley, *Isabell Seeley, Hailee Shough, Emily Simpson, Christian Swincher, *Carlos Vazquez, *Sydney Williams, Timothy Wilson, Warren Winfield, *Tuff Woodruff, Faith Yancey
Grade 10
Alexis Bachman, *Claire Barthelmas, Brynn Bell, Morgan Blakeman, Isaac Blankenship, Matthew Bradley, Haylei Brinser, Garrett Brooks, *Emily Buckley, Calvin Carl, Legend Clifford, Nilyn Cockerham, Mason Cook, Caralina Cooper, Jaylynn Cottrill, Kyleigh Cox, Taylor Davis, Ashlynn Dockery, *Lauren Dupler, Avery Ferrell, *Katelyn Folkes, *Trentt Fulgham, *Maggie Gibson, Isabella Goff, Liping Gong, *Peyton Graham, Dakota Harris, Katelynn Harris, Chandler Hayes, Drake Highman, *Carley Hinton, Camille Hoop, Sydney Huffer, *Allison Jones, *Natalie Keaton, Morgan Kisor, *Erika Kluczynski, Caleb Knapp, James Kneece, Nicholas Leach, *Brooklyn List, Aaron McGraw, Mandy Miller, *Kaylyn Milliron, Scott Moats, Emily Morgan, Hunter Newman, Tanmay Patel, Koral Phalin, Gracie Riddick, *Ryan Roy, *Madison Shanton, Alexis Sharp, Logan Smith, Lillian Spencer, Lillianna Stafford, Grace Stewart, *Joseph Streitenberger, *Angelo Travis, *Justin Vance,*Alexis Vanfossen, Trent VanGundy, *Meg Warner, Audrey Weaver, *Natalie Welsh
Grade 11
Taylor Arndt, *Emma Beavers, Katelyn Beckley, *Chloe Betts, Tara Blankenship, Brooklyn Burgoon, Peyton Burris, Katie Cochenour, Nathan Conkel, *Emily Cooper, Madison Davis, Zoey Ferguson, Craig Fleck, Alaina Francis, *Taaliya Fulgham, *Damien Garner, *Caitlyn Garrett, Morgan Griffith, Jack Holcomb, Robert Hubbard, Ella Jenkins, Logan Jones, Kylie Kitchen, Ian Klinebriel, Caleb Layton, *Addison Lowe, Drew Moats, *Davide Morabito, Christopher Parrett, Ayush Patel, Tina Quincel, Jordan Rhymer, Liam Russell, Brittney Shaffer, Whittney Shaffer, Destiny Shanton, Christiana Sill, Shannon Smith, *Tucker Smythe, Katarina Stanley, Megan Stewart, William Thomaschek, Beamandia Thoumaly, *Olivia Wastier, Devin Willoughby, *Lilia Winter, Isaac Woodgeard, Noah Woodgeard, Edwin Zheng
Grade 12
Rainy Adkins, Wyatt Allison, *Jacob Bell, *Jaden Blair, Hanna Boltenhouse, Kayli Brown, William Bullock *Kierra Burchwell, Chase Cain, Samuel Capretta, Jaylah Captain, Chad Cheadle, *Kylie Cochenour, Larry Collins, *Makayla Coyan, Paytn Crumley, Adam Cunningham, Kimberly Curry, *Bailey Davis, *Abigail Dengler, *Autumn Derosette, Jaycee Fullen, *Riley Gibson, *Owen Goodhart, Ava Graves, Amber Griffith, Hunner Griffith, Brandon Guerrero, Alyssa Heft, *Kara Hinton, Linsey Jenkins, Ryan Jenkins, *Danielle Jones, Aden Julian, Kathryn Kanipes, Bailey Kasler, Hannah Kegley, Zoie Kettering, Hailey Knapp, Oscar Knece, Alexys Madero, *Kenzie McConnell, Stephen Meadows, Madison Mettler-Bryant, *Skylar Mitchell, Benjamin Mogan, Hayden Moore, Gillian Packard, Elliana Park, *Jayla Parsons, Colton Pinkerton, James Pond, Cole Radcliff, *Nicholas Rothe, Kylee Schmittauer, Elizabeth Shaffer, Emma Shaw, Brooklyn Sheets, Dillon Sirney, Jonathan Sturgill, Julia Valdez, Lanette Valentine, *Kinsey Whaley