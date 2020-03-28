Circleville High School third nine weeks Honor Roll
* Denotes all A’s
Grade 9
Gracelyn Abner, Alexis Bachman, Claire Barthelmas, Brynn Bell, Morgan Blakeman, Matthew Bradley, Haylei Brinser, Garrett Brooks, Mark Brunner, *Emily Buckley, Elizabeth Clements, Legend Clifford, Mason Cook, Jaylynn Cottrill, Kyleigh Cox, Presley Coyan, Hunter Davis, Mia Davis, Taylor Davis, Cali Donaldson, *Lauren Dupler, Avery Ferrell, *Katelyn Folkes, Maggie Gibson, Isabella Goff, Liping Gong, Peyton Graham, Dakota Harris, Chandler Hayes, Drake Highman, Alan Hines, Carley Hinton, Camille Hoop, Sydney Huffer, Allison Jones, *Natalie Keaton, Parker Kidwell, Morgan Kisor, Erika Kluczynski, Caleb Knapp, Brooklyn List, *Kirsten Metzger, Jacob Miller, Mandy Miller, Kaylyn Milliron, Scott Moats, Chloe Moore, Emily Morgan, Connor Moss, Tanmay Patel, *Koral Phalin, Gracie Riddick, Ryan Roy, *Madison Shanton, Alexis Sharp, Nathan Smetanko, Logan Smith, Lillian Spencer, Lillianna Stafford, Grace Stewart, Alexis Stonerock, Joseph Streitenberger, Isabella Teasley, Kathleen Thomas, Angelo Travis, Alexis Vanfossen, *Meg Warner, Audrey Weaver, *Natalie Welsh.
Grade 10
Mearan Bahney, Emma Beavers, Katelyn Beckley, *Chloe Betts, Gordon Bradshaw, Victoria Brown, Carly Burchett, Peyton Burris, Kaiden Chea, Michael Clark, *Katie Cochenour, *Montana Colburn, Nathan Conkel, *Emily Cooper, Logan Crabtree, Jasmine Davis, Madison Davis, Deja DuBoe, *Kilea Dupler, Hannah Faske, Audrey Fausnaugh, Zoey Ferguson, Craig Fleck, Alaina Francis, *Taaliya Fulgham, *Caitlyn Garrett, Morgan Griffith, Nevaeh Harris, Jack Holcomb, *Ella Jenkins, Raeana Johnson, Keith Kelly, Colton Kinney, Kylie Kitchen, Ian Klinebriel, *Addison Lowe, Marissa Miller, Drew Moats, Colton Pennington, Jordan Rhymer, Liam Russell, Jaymen Salas, Morgan Sark, Dawson Selby, Brooklyn Selmon, Brittney Shaffer, Destiny Shanton, Christiana Sill, *Tucker Smythe, Connor Speakman, Katarina Stanley, Shawna Stevenson, Alexia Teets, William Thomaschek, Beamandina Thoumaly, Maryamo Ukash,*Olivia Wastier, Sydney Williams, Lilia Winter, Isaac Woodgeard, Noah Woodgeard, Edwin Zheng.
Grade 11
Philipp Barth, Jacob Bell, Jaden Blair, Luke Blust, Kayli Brown, William Buitendorp, William Bullock, Kierra Burchwell, *Jaylah Captain, Chad Cheadle, Larry Collins, Makayla Coyan, *Paytn Crumley, Adam Cunningham, Kimberly Curry, Bailey Davis, Abigail Dengler, Autumn Derosette, Frank Ferguson, Alexis Fletcher, Jaycee Fullen, Riley Gibson, Owen Goodhart, Amber Griffith, Hunner Griffith, Alyssa Heft, Kara Hinton, Linsey Jenkins, Ryan Jenkins, Danielle Jones, Aden Julian, Evan Justice, Hannah Kegley, Zoie Kettering, Hailey Knapp, Oscar Knece, Alexys Madero, Kenzie McConnell, Benjamin Mogan, Hayden Moore, Kayla Moore, Gabrielle Ortiz, *Carlos Ortuno, Gillian Packard, Elliana Park, Jayla Parsons, Dwight Payne, Raymond Perkins, Natalie Rolfe, Nicholas Rothe, Elizabeth Shaffer, *Emma Shaw, Brooklyn Sheets, Dillon Sirney, Courtney Smith, Daniel Stevens, Mercedes Stiltner, Jonathan Sturgill, Brandon Thomas, Julia Valdez, Lanette Valentine, Landon Ward.
Grade 12
Victoria Bircher, Jacob Bradshaw, Payton Brown, Caden Burton, Savannah Buskirk, Madison Byrum, Whitley Calder, Hannah Campbell, Bailea Case, Mark Christman, Kaitlyn Cooper, Logan Crabtree, Hannah Creech, Meghan Davis, Thomas Dimel, Heavenly Edwards, Madalyn Fausnaugh, Anthony Fauver, Shalynn Ford, Ethan Gibson, *Sidney Gray, Mollie Harber, Taylor Hedges, Maddison Hess, Madison Imler, Connor Jones, Allison Kellam, Gabrielle Kendrick, *Madelyn Kluczynski, Elijah Lattimer, Aiden Lowe, *Aliyah Marquez, Shelby Matthews, Jackson Matthiass-Speakman, *Sydney McClanahan, *Makala McMurray, Abigail Michael, *Crystal Miner, Caleb Morgan, Jayden Muncey, Scott Myers, Mackenzie Neville, Alexandra Nungester, Thomas Pack, Brandon Parr, Peyton Perini, Abigail Perkins, Amber Peters, Logan Potts, Haley Rapp, Mackenzie Reber, Olivia Reeser, Kayla Sark, Austin Schwalbauch, James Scott, Aubrey Smith, Briaunna Smith, Felicity Smith, Maya Smith, Lucas Speakman, *Payton Speakman,*Krista Szymczak, Tyler Teets, Kelsea Terry, Andrew Theller, Bethany Tolbert, Alex Turnbull, Branden Ward, Maya Welsh, Anna Whitaker, *Alexis Wiley.