Circleville High School second nine weeks Honor Roll
* Denotes all A’s
Grade 9
Zanaib Ansar, Taryn Bell, *Maddox Bigam, *Jude Blair, *Aiden Blue, Harrison Bond, Rylin Bowman, *Greyson Buckley, *Treyvon Caldwell, Cameron Carl, Dalton Clemmons, Makya Cockerham, Jack Crosby, *Elizabeth Cummings, Macey Daniel, Jayden Downs, *Mason Everts, Haley Fox, *Austin Gray, Devin Gray, Jackson Hatfield, *Kaylah Huggins, Dylan Hysell, Alexis Kidwell, Jackson Lambert, *Sydney Lattimer, *Cyrus Lee, Aydin Lombardo, *Dominick Martinez,
Kylie McCain, *Jordan McFarland, Alexander Miller, Bella Morningstar, *Addisyn Ndayitwayeko, John Pesimer, Braeden Radcliff, Ayden Reedy, Taegan Retherford, Evelyn Rose, Tesla Savage, *Reid Seimetz, Lillian Sheets, Noah Shuttleworth, Matthew Sill, Allison Sisterman, Colin Sizemore, Eden Smith, Lane Smith, Trent Smith, Jack Sorrell, *Mya Steckel, Brayden Stevens, Jack Stout, Julia Sturgill, Katherine Taylor, Alexandra Thompson, Isabella Watkins-Townsend, *Isaac Williams, Alexis Woodruff, Joshua Yancey
Grade 10
Zoe Allen, Johnnie Bocook, Chantelle Bright, Elizabeth Burgess, Jacob Chester, Emma Coplan, Briley Cramer, Samuel Crosby, Justin Darnell, Jalynne Davis, *Mariah Dupler, *Alexis Dyke, *Alivia Dyke, Amaya Fauver, *Hayley Ferguson, Briannah Fisher, Payton Ford, *Ty Foster, Josiah Gaines, Liam Goodhart, *Emma Groff, September Harden, Alyssa Hatfield, Emily Haynes, *McKenzie Hettinger, Mallory Holcomb, *Madison Jarrell, Rebekah Jenkins, Miranda Keaton,
Hayden Liff, Aiden Liston, Gabrielle McConnell, Pheonix McCoy, Ella Michael, Sterlin Mullins, Bella Oros, Braxton Pastorek, Caleb Patton, *Morgan Pence, *Grant Pinkerton, Kierston Radcliff, John Reuter, Emilia Riggs, Leah Russell, *William Search, *Elaina Seeley, *Isabell Seeley, Nicholas Shirey, *Ethan Snyder, Lauren Sowers, Ava Steinbrook, Luke Stout, Travis Strawser, Kelly Strunk, David Taylor, *Carlos Vazquez, *Akasha Watkins, *Sydney Williams, *Timothy Wilson, Tuff Woodruff, Steven Wunsch, Faith Yancey, Maddox Young
Grade 11
Alexis Bachman, *Claire Barthelmas, Brynn Bell, Trey Bigam, Morgan Blakeman, Matthew Bradley, *Emily Buckley, Seraphina Caetta, Chevelle Cheadle, Nilyn Cockerham, Mason Cook, Desiree’ Cornwell, Jaylynn Cottrill, Carsen Cox, Presley Coyan, Mathew Dalrymple, Hunter Davis, Taylor Davis, Cali Donaldson, Jamie Dorton, *Lauren Dupler, Avery Ferrell, *Katelyn Folkes, Trentt Fulgham, Sabrena Funk, *Maggie Gibson, Peyton Graham, Zachary Harper, Dakota Harris, Katelynn Harris, Chandler Hayes, Drake Highman, *Carley Hinton, Shelby Hixon, Sydney Huffer, Halley Johnson, *Allison Jones, *Natalie Keaton, Parker Kidwell,
Morgan Kisor, *Erika Kluczynski, Nicholas Leach, *Brooklyn List, Alyssa Liston, Veronica Maio, Aaron McGraw, Mandy Miller, Kaylyn Milliron, Scott Moats, *Emily Morgan, *Sarthak Patel, Koral Phalin, Gracie Riddick, Ryan Roy, *Madison Shanton, Alexis Sharp, Donna Slaughter, Logan Smith, Lillian Spencer, Lillianna Stafford, Nicholas Stanley, Alexis Stonerock, Joseph Streitenberger, Wayson Sturgill, Kathleen Thomas, Angelo Travis, Alexis Vanfossen, *Meg Warner, Audrey Weaver, *Natalie Welsh, Gregory Whitaker
Grade 12
Jazlynn Amann, Autumn Bartchy, Emma Beavers, Katelyn Beckley, Kylie Benson, Chloe Betts, Tara Blankenship, Nicholas Burns, *Peyton Burris, Rylan Byers, Kaiden Chea, Michael Clark, Katie Cochenour, *Matthew Colburn, Landin Collins, Nathan Conkel, *Emily Cooper, Jasmine Davis, *Madison Davis, *Kilea Dupler, *Hannah Faske, *Audrey Fausnaugh, Zoey Ferguson, *Craig Fleck, *Alaina Francis, Jaklynn French, *Taaliya Fulgham, Damien Garner, *Caitlyn Garrett, Sara Gearhart, Alexa Gibson, Chase Gilmore, Nevaeh Harris, Jack Holcomb,
John Imler, *Ella Jenkins, Logan Jones, Todd Keller, Kylie Kitchen,*Ian Klinebriel, Caleb Layton, Addison Lowe, Issiah Martinez-Sigmon, Keegan Maupin, Colin Michael, *Marissa Miller, Drew Moats, Kaleb Nungester, Ayush Patel, Noah Quincel, Tina Quincel, Jordan Rhymer, Liam Russell, Morgan Sark, Brittney Shaffer, Whittney Shaffer, *Destiny Shanton, Elijah Shapiro, Christiana Sill, Erion Skivjani, Shannon Smith, Elijah Snyder, *Connor Speakman, Katarina Stanley, Shawna Stevenson, Cayden Stewart, Megan Stewart, Madison Taylor,
Michael Taylor, Wyatt Thatcher, William Thomaschek, Alexis Vance, *Blake Vanover, *Jessica Walker, *Olivia Wastier, Lilia Winter, *Landon Wolfe, Isaac Woodgeard, *Noah Woodgeard, Edwin Zheng