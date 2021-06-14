Circleville High School fourth nine weeks Honor Roll
* Denotes all A’s
Grade 9
*Zoe Allen, Frank Brown, Elizabeth Burgess, Kaitlynn Chafin, Emma Coplan, Briley Cramer, Samuel Crosby, Jalynne Davis, Aniston Dunkle, *Mariah Dupler, *Alivia Dyke, *Alexis Dyke, Amaya Fauver, *Briannah Fisher, *Ty Foster, Josiah Gaines, Hunter Garrett, Liam Goodhart, *Emma Groff, Cade Hall, *Alyssa Hatfield, *Emily Haynes, *Mallory Holcomb, Preston Hulse, Madison Jarrell,
*Ryan List, Aiden Liston, Gabrielle McConnell, *Phoenix McCoy, *Sterlin Mullins, Ava Murphy, Ellie Patrick, Caleb Patton, Morgan Pence, *Grant Pinkerton, Kierston Radcliff, John Reuter, Emilia Riggs, Leah Russell, *William Search, Elaina Seeley, Isabell Seeley, Nicholas Shirey, Hailee Shough, Emily Simpson, Kennedy Stewart, Travis Strawser, Christian Swincher, *Carlos Vazquez, *Sydney Williams, Timothy Wilson, Tuff Woodruff, Maddox Young
Grade 10
*Claire Barthelmas, Brynn Bell, Morgan Blakeman, Matthew Bradley, Haylei Brinser, Garrett Brooks, *Emily Buckley, Calvin Carl, Legend Clifford, Nilyn Cockerham, Mason Cook, Caralina Cooper, Carsen Cox, Mia Davis, Taylor Davis, *Lauren Dupler, *Avery Ferrell, *Katelyn Folkes, Trentt Fulgham, *Maggie Gibson, Liping Gong, Peyton Graham, Dakota Harris, Chandler Hayes, Drake Highman, *Carley Hinton, Camille Hoop, *Sydney Huffer, *Allison Jones,
*Natalie Keaton, Parker Kidwell, Morgan Kisor, *Erika Kluczynski, Caleb Knapp, *Brooklyn List, Mandy Miller, *Kaylyn Milliron, Emily Morgan, Hunter Newman, Sarthak Patel, *Koral Phalin, Keagan Piper, *Ryan Roy, *Madison Shanton, *Alexis Sharp, Lillianna Stafford, Nicholas Stanley, Grace Stewart, Joseph Streitenberger, *Angelo Travis, *Justin Vance, *Alexis Vanfossen, *Meg Warner, Audrey Weaver, *Natalie Welsh
Grade 11
Taylor Arndt, Emma Beavers, Katelyn Beckley, *Chloe Betts, Tara Blankenship, Peyton Burris, Cate Caudill, Katie Cochenour, Nathan Conkel, *Emily Cooper, *Madison Davis, Kilea Dupler, Craig Fleck, Alaina Francis, *Taaliya Fulgham, *Caitlyn Garrett, Morgan Griffith, Jacob Holcomb, *Ella Jenkins, Logan Jones, Keith Kelly, Colton Kinney, Kylie Kitchen, Ian Klinebriel, *Addison Lowe,
Issiah Martinez-Sigmon, *Davide Morabito, Christopher Parrett, Tina Quincel, Jordan Rhymer, Liam Russell, Brittney Shaffer, Whittney Shaffer, Christiana Sill, Shannon Smith, *Tucker Smythe, Elijah Snyder, Katarina Stanley, Megan Stewart, Alexis Teets, William Thomaschek, Beamandina Thoumaly, *Olivia Wastier, Devin Willoughby, *Lilia Winter, Noah Woodgeard, Edwin Zheng
Grade 12
Rainy Adkins, Aubrey Barker, *Jacob Bell, Jaden Blair, Hannah Brosher, William Bullock, *Kierra Burchwell, Chase Cain, Samuel Capretta, *Jaylah Captain, Kylie Cochenour, *Makayla Coyan, *Paytn Crumley, Adam Cunningham, Kimberly Curry, *Bailey Davis, *Abigail Dengler, *Autumn Derosette, Jaycee Fullen, *Riley Gibson, Savannah Good, Owen Goodhart, Amber Griffith, *Hunner Griffith,
Alyssa Heft, *Kara Hinton, Linsey Jenkins, Ryan Jenkins, *Danielle Jones, Evan Justice, Kathryn Kanipes, Hannah Kegley, Zoie Kettering, Hailey Knapp, *Oscar Knece, *Kenzie McConnell, Gillian Packard, Elliana Park, Jayla Parsons, James Pond, Cole Radcliff, Nicholas Rothe, Elizabeth Shaffer, *Emma Shaw, Brooklyn Sheets, Dillon Sirney, Mercedes Stiltner, Jonathan Sturgill, *Julia Valdez, Lanette Valentin, Austen Virgin, Kinsey Whaley