Circleville High School second semester Honor Roll
* Denotes all A’s
Grade 9
Zoe Allen, Frank Brown, Kaitlynn Chafin, Briley Cramer, Samuel Crosby, Darielle Damron, Mariah Dupler, *Alivia Dyke, *Alexis Dyke, Amaya Fauver, Briannah Fisher, Payton Ford, *Ty Foster, Josiah Gaines, Hunter Garrett, Liam Goodhart, *Emma Groff, *Alyssa Hatfield, Emily Haynes, Mallory Holcomb, Preston Hulse, *Madison Jarrell, *Ryan List, Gabrielle McConnell, *Phoenix McCoy, *Sterlin Mullins, Forrest Mumaw, Zachary Neville, Ellie Patrick, Morgan Pence, *Grant Pinkerton, *Kierston Radcliff, John Reuter, Emilia Riggs, *Leah Russell, Curtis Schaffner, *William Search, *Elaina Seeley, Hailee Shough, Emily Simpson, *Kennedy Stewart, Travis Strawser, Carlos Vazquez,*Sydney Williams, Tuff Woodruff, Faith Yancey
Grade 10
Alexis Bachman, *Claire Barthelmas, Brynn Bell, Morgan Blakeman, Matthew Bradley, Haylei Brinser, *Emily Buckley, Calvin Carl, Legend Clifford, Mason Cook, Caralina Cooper, Kyleigh Cox, Mia Davis, Taylor Davis, *Lauren Dupler, Avery Ferrell, *Katelyn Folkes, Trentt Fulgham, Maggie Gibson, Peyton Graham, Dakota Harris, Chandler Hayes, Alan Hines, *Carley Hinton, *Camille Hoop, Sydney Huffer, *Allison Jones, *Natalie Keaton, Parker Kidwell, Morgan Kisor, *Erika Kluczynski, Caleb Knapp, Brooklyn List, Aaron McGraw, Mandy Miller, Kaylyn Milliron, Scott Moats, Emily Morgan, Koral Phalin, Gracie Riddick, Ryan Roy, *Madison Shanton, Alexis Sharp, *Lillianna Stafford, Grace Stewart, Joseph Streitenberger, *Angelo Travis, Alexis Vanfossen, Trent VanGundy, *Meg Warner, *Natalie Welsh
Grade 11
Autumn Bartchy, *Emma Beavers, Katelyn Beckley, *Chloe Betts, Brooklyn Burgoon, Katie Cochenour, Montana Colburn, Nathan Conkel, *Emily Cooper, Konner Cooper, Madison Davis, Deja DuBoe, *Kilea Dupler, Craig Fleck, Alaina Francis, *Taaliya Fulgham, Damien Garner, *Caitlyn Garrett, Morgan Griffith, Jack Holcomb, *Ella Jenkins, Logan Jones, Colton Kinney, Caleb Layton, *Addison Lowe, *Davide Morabito, Kaleb Nungester, Christopher Parrett, Ayush Patel, Tina Quincel, *Jordan Rhymer, Liam Russell, Brooklyn Selmon, Brittney Shaffer, Whittney Shaffer, Elijah Shapiro, Christiana Sill, Shannon Smith, *Tucker Smythe, Connor Speakman, Megan Stewart, William Thomaschek, Beamandina Thoumaly, *Olivia Wastier, *Lilia Winter, Noah Woodgeard, Edwin, Zheng
Grade 12
Rainy Adkins, Aubrey Barker, *Jacob Bell, Jaden Blair, Hanna Boltenhouse, *Maxwell Brooks, Kayli Brown, William Bullock, *Kierra Burchwell, *Jaylah Captain, Chad Cheadle, Kylie Cochenour, *Makayla Coyan, *Paytn Crumley, Adam Cunningham, Kimberly Curry, *Bailey Davis, *Abigail Dengler, *Autumn Derosette, Evan Downs, Jaycee Fullen, Riley Gibson, Savannah Good, Owen Goodhart, Amber Griffith, Hunner Griffith, Alyssa Heft, Kara Hinton, *Linsey Jenkins, *Ryan Jenkins, *Danielle Jones, Aden Julian, Kathryn Kanipes, Bailey Kasler, Hannah Kegley, Zoie Kettering, *Oscar Knece, *Jasmine Knisley, *Kenzie McConnell, Benjamin Mogan, Ethan Moore, *Gillian Packard, Elliana Park, Jayla Parsons, Colton Pinkerton, Nicholas Rothe, Elizabeth Shaffer, *Emma Shaw, Brooklyn Sheets, Daniel Stevens, Mercedes Stiltner, Julie Valdez, Lanette Valentine, *Kinsey Whaley