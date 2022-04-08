Logan Elm High School Honor Roll for the third nine weeks.
Grade 9
Maddox Arledge, Gage Arnett, Allyson Berger, Michael Bock, Ella Borland, Lindsay Bright, Brett Bush, Grant Cline, Savannah Conley, Keegan Diehl, Brianna Dingess, Preston Emrick, Wesley Entler, Abigail Fast, Catherine Fox, Ryleigh Garrett, Mason Gentry, Adam Hedges, Blaine Holzschuh, Lyric Hoops, Gavin Hoover, Elliana Hutchison, Aarika Igou, Jermiah Kerscher, Lillian Kittell, Addison Lester, Scout Lytle, Genaviene Mayhew, Summer McNamee, Breanna Mercer,
Haley Miller, Dylan Neff, Alexa O’Phelan, Brianna Paul, Ruthie Pemberton, Bryce Perkins, McKenna Perkins, Preston Piacentini, Macie Radcliff, Brianna Reed, Mia Reed, Bailey Reid, Abigail Reisinger, Hannah Rhoads, Shayla Sams-Lynch, Rileigh Schoenborn, Hussain Sharif, Evey Smith, Ethan Snyder, Gracie Speakman, Tyler Speas, Alivia Stephens, Nicholas Stern, Mallory Stevens, Dylan Tatman, Hayden Twining, Reid Underwood, Reynaldo Villalobos, Aubree Walker, Elizabeth Weaver, Jayden Webb, Julia Weller, Graham Williams, Maggie Wilson, Ian Woodgeard, Casie-Jo Yeatts
Grade 10
Adaline Adams, Jenna Allison, Myra Armold, Sophie Ash, Daniel Bragg, Samuel Braun, Olivia Bright, Blake Chapman, Haley Cook, Sage Cradlebaugh, Landon Deskins, Addison Dietrich, Kirsten Dulaney, Colton Eplin, Gina Fenorchito, Enaja Fischer, Tia Fowler, Hailey Fox, Damien Garrett, Mason Grate, Jordan Grey, Tristan Hanning, Addison Hardbarger, Cadence Haupt, Karlie Heimberger, William Higginbotham, Brooklyn Hill, Lillian Jarvis, Kaleb Johnson, Aubrey Justice,
Layla Kneisley, Samantha Mayhugh, Kaitlyn Otterbacher, Avery Perez, Amelia Richardson, Kensie Riegel, Kyle Rine, Ian Roese, Brody Sabine, Rylee Speakman, Allee Steele, Sydney Steinbrook, Miranda Strawser-Radabaugh, Carson Summers, Lynsay VanHoose, Cathleen Weaver, Sawyer White, Quinten Wiggins, Alden Williams, Clara Wilson, Katarina Wilson
Grade 11
Jim Adams, Lexi Arledge, Braylen Baker, Owen Braun, Sean Dingess, Nathan Edge, Kaitlyn Fullen, Casie Gaskin, Karlie Gray, Gavin Griffey, Jenna Heimberger, Tanner Holbert, Chloe Hull, Marisa Hunsicker, Meredith Jarvis, Lillian Lang, Hayley Lilly, Timothy Miller, Ava Neff, Aurora O’Phelan, Nevaeh Perkins, Blayton Reid, Camryn Ross, Jude Schaal, Isaiah Serra, Lana Smith, Gabrielle Stehly, Luke Thompson, Rachel Thompson, Tayla Tootle, Alaina Weaver, Allison Weller, Kinley Whited, Ethan Wicker
Grade 12
Olivia Adams, Nicholas Affolter, Randah Allen, Brooke Anderson, Mylah Anderson, Mariah Arledge, Bryce Baltzer, Brandon Benner, Ella Bennington, Jude Braun, Simon Cameron, Mason Carpenter, Izabella Carroll, Keller Clouse, Cole Conaway, Gabrielle Conaway, Alicen Davis, Alissa Davis, Maris Downing, Calla Ebert, Kaiya Elsea, Avree Entler, Theron Fissel, Erin Gaskin, Chandler Goble, Michael Greene, Rachel Hanley, Layne Hardbarger, Morgan Harrison, Keely Hartshorn, Michael Haynes, Emily Hinton, Madison Hitchock, Rain Hoops, Brinna Hunsicker,
Mackenzie Jenkins, Anne Jones, Annie Karshner, Ellie Kidd, Nia Kimes, Carly King, Jesse Kingery, Julia Kitchen, Elayna Locke, Landon Long, Donald Love, Wylie Lytle, Josielyn Martin, Madalene Mascari, Damian Miller, Sierra Miller, Maraya Neff, Josiah Paul, Jerica Platz, Keegan Rader, Jayvan Rice, Daiden Ross, Arowynn Savage, Kaleigh Spires, Anthony Steele, Spohie Stonerock, Chance Tatman, Hannah Taylor, Sydney Thurston, Alexis Underwood, Kelsey Whittington, Hallie Yates