Pickaway-Ross Career and Technology Center second nine weeks Honor Roll
Grade 10
Sarra Ben Rejeb, Mckenzie Boysel, Madison Dingess, Whaley Hayward, Christian Nelson, Luvaya Wright
Grade 11
Taylor Ackley, Olivia Adams, Savannah Addy, Olivia Alexander, Randah Allen, Mylah Anderson, Peyton Anderson, Daisy Arrowood, Cheyanne Ater, Holly Baggett, Keaton Baird, Matthew Baker, Olivia Baldwin, Carmen Barr, Jarod Bellar, Rebekah Bennett, Tabitha Bennett, Kylie Benson, Anna Betts, Waylon Brannon, Paris Brown, Victoria Brown, Wyatt Brown, Hannah Brumbaugh, Brooklyn Burgoon, Jaylyn Burns, Collin Burton, Destiny Butterbaugh, Jaiden Cain, Kacie Carr, Dylan Carver, Lane Chaffin, Kayla Chapman, Esther Chappelear, Paul Chestnut, Carly Christman, Alizye Clemmons, Nathan Conkel, Cade Cook, Shelby Cook, Cashius (Cash) Coppel, Luke Crabtree, Johanna Crawford, Ashtian (Kyra) Crisp, Jasmine Crocker, Doreena Curry, Jadalynn (J) Danberry, Alicen Davis, Paris Dawson, Brooklyn (Paris) Debord, Amber Eicholz, Abigail Eidenier, Ross Eisnaugle, Austin Eitel, Karen Elkins, Karlee Elliott, Aiden Estep, Grace Evans, Marissa Farmer, Aiden Fowler, Emma Fromm, Alison Fuller
Lee (Jesse) Fuller, Timothy Gillfillan, Jordan Grady, Kailey Groves, Mya Hamed, Nya Hamed, Camie Harber, Kaylin Harris, Owen Hartranft, Benjamin Haskins, Amy Hastings, Ladaiyah Hatfield, Michael Haynes, Brian Hertenstein, Sydney Hill, Hunter Hines, Michael Hodge, Cyrus Horsley, Carolyn Hubbard, Brinna Hunsicker, Johnson Christopher (Gaige), Grace Johnson, Raeana Johnson, Glenn (Trey) Keeton, Todd Keller, Amber Kelley, Carly King, Lane Kingery, Colton Kinney, Elizabeth Kisner, Mikayla Kittell, Caleb Layton, Autumn Leasure, Maranda Leasure, Jessica Lemaster, Karen Lindsey, Landon Long, Natalie Madison, James Marable, Karlynn Marshall, Madelyn Mason, Isaiah Maughmer, Benjamin (Asher) McBee
Isabella McBride, Savannah McCloskey, Hayli McClure, Michael (Mikey) McQuirt, Kaylee McVicker, Colin Michael, Damian Miller, Joseph Miller, Marissa Miller, Ryan Miller, Eli Mitchell, Destiny Morris, Michael Morris, Molly Neff, Ethan Nelson, Austin Nunley, Hannah Osborne, Joseph Osborne, Sidney Oyer, Zayne Parker, Christopher Parrett, Gabriella Patete, Noah Pendergrass, Lynsey Peters, Kloe Poynor, Courtney Price, Taylor Pummel, Tina Quincel, Gabriel Ray, Lucas Ray, Shania Reed, Shelby Reynolds, Victoria (Tori) Rhoads, Jordan Rhymer, Kelcey Rice, Dilon Riffle, Blake Roberts, Corey Rose, Alex Runyon, Braden Sabine, Lexie Saunders, Aidan Scranton, Sabrina Sellers, Kaitlyn Sexton, Hassan Sharif, Jake Shaw, Kylee Sheets, Tabish Sheikh, Kayley Slaughter, Alan Smith
Andrew Smith, Jordan Smith, Harlie Snyder, Hayden Spencer, Katelynne Spencer, Kaleigh Spires, Dale Staten, Charity Stewart, Megan Stewart, Blake Stiles, Gwendolyn (Gwen) Strausbaugh, Harley Temple, Joseph Theado, Amber Thompson, Austin Thompson, Braydon Thornton, Allison Tyler, Christian Ullom, Abigail Wade, Autumn Wagner, Evan Werr, Emily West, Frederick Wheat, Alyvia White, Jake Whited, Makayla Whitten, Madelyn Willis, Mason Willis, Ethan Wilson, Tristan Wingo, Jack Wrinkle, Javier Yates, Lydia Yates, Trace Yocum, Maylee Young
Grade 12
Rainy Adkins, Savannah Adkins, Addison Agin, Aaliyah Alflen, Cheyenne Allen, Riley Allen, Aubrey Barker, Bryce Barlett, Michaela Barney, Abbigail Barnhart, Matthew Bell, Casey Bethel, Meleah Beverly, Shelby Black, Emily Blevins, Khloe Boggs, Gage Bowens, Alara Bray, Maxwell Brooks, Joel Brown, Kayli Brown, Brooklyn Bryant, Elizabeth Bunke, Ian Burns, Caylaa Casto, Sydney Cates, Gabriel (Gabe) Chalfin, Chad Cheadle, Bacardi Clark, Kylie Cochenour, Derek Colter-Wolfe, Samuel (Sam) Conacher, Grace Cook, Ryan Corkwell, Kalis Cosby, Caitlyn Craig, Reuben Craig, Dalton Crowe, Amber Dalaba, Danessa Dalton, Khia Day, Jacob Deibert, Kyle Depugh, Miranda Depugh, Blake Detty, Chloe Dixon, Daisy Duty, Shawn Easter, Marissa Elkins, Caleb Eplin, Zander Fife, Britain Fonner, Connor Fox, Grayson Freeland, Caden Fry, Hailey Gillette
Jordan Gilmore, Logan Graves, Blake Haislop, Zoe Harmon, Jalen Harris, Lily Hartzell, Kylee Henry, Devin Hertenstein, Shawn Hesson, Brianna Hill, Tyler Hines, Hudson Honline, Nathan Howard, Gabriel Hudson, Ryzon Hurles, Danielle Husted, Nycholas Hutchinson, Tyler Irvin, Braedon Jones, Danielle Jones, Andrew Jordan, Aden Julian, Allison Kemper, Jacob Krafthefer, Jonathan (Westly) Kuntz, Samantha (Nickie) Lancaster, Madison Leach, Mackenzie Lester, Anthony Lhamon, Christian Lindsey, Kendra Lindsey, Courtany Linton, Emily Lott, Caden Mack, Coral Mark, Cuay McGuire, Isaac Mehrle, Angel Mendez-Aviles, Levi Mercer, Heather Miller, Molly Miller, Dallas Mollohan, Zebulin Moore, Garrett Mosley, Kristopher Mossbarger, Jacob Mumaw, Bailee Nichols, Jalynne Nichols
Nicolas Noble, Zachary Noggle, Chad (Dusty) Parker, Haley Parker, Chasidee Perry, Dontavious (Donta) Pettiford, Grace Picklesimer, Phillip Pike, Tamiah Pressley, Andrew Ramey, Chloe Redden, Justin Reed, Hunter Rowland, Tyler Schmidt, Zackary Schoonover, Glenn Scott, Joseph Searles, Alexander Secoy, Baileigh Seitz, Austin Self, Chloe Seymour, James Sheets, Hannah Shook, Courtney Smith, Tyler Smith, Jailyn Snyder, Jordan Sprouse, Zachary Sretenovic, Daniel Stevens, Haylee Stevens, Shawn Allen Stewart, Susan Stewart, Mercedes Stiltner, Reagan Stiverson, Hannah Stowers, Abigail Strausbaugh, Lillian (Lilly) Strawser-Radabaugh, Justin Streitenberger, Levi Tatman, Taera Trachsel, Xavier Uhrig-Rutter, Lanette Valentine, Michael (Mikey) Wallace, Alonah Ward, Elijah Ward, Jameson Ward, Kyle Weaver, Cole Westenbarger, Kinsey Whaley, Destiny Whitt, Jeremy Wietelmann, Kenyon Williams, Lillian Williams, Nathaniel Wilson, Zechariah Wilson, Kirsten Winfield
Sarah Wolfe, Danielle Wolford, Gage Woods, Jason Woolley, Brittany Wright, Micah Wright, Noah Wright, Parker Young, Jade Zickafoose