Pickaway-Ross Career and Technology Center second nine weeks Honor Roll
Grade 11
Riley Allen, Alexis Black, Bradley Clifton, Larry (Rusty) Collins, Cassidee Disbennet, Caleb Eplin, Daniel Erickson, Lilly Hartzell, Tyler Hines, Faith Johnson, Jacob Kerscher, Hailey Knapp, Caden Mack, Angel Mendez-Aviles, Heather Miller, Molly Miller, Hayden Moore, Katelyn Newman, Dwight Payne, Lilli Pontious, Hunter Rowland, Dillon Sirney, Lillee Smith, Jason Springer, Daniel Stevens, Lillian (Lilly) Strawser-Radabauch, Levi Tatman, Brandon Thomas, Lanette Valentine, Michael Wallace, Alonah Ward, Dillon Whited, Sarah Wolfe
Grade 12
Savannah Buskirk, Mackenzie Byrum, Madison Byrum, Jahred Carroll, Tia Clifton, Wyatt Coleman, Hunter Copeland, Jenna Crawford, Jacob Dearwester, Alexis Dennison, Thomas Dimel, Katelynn Drum, Ethan Gibson, Heather Gibson, Shawnee Gilbert, Jonathan Hampp, Caroline Higgins, Dalton Houghtlen, Ashley Hunt, Carlee Imler, Gracie Keaton, Gayla Knece, Zachary (Zach) Lookenott, Jackson Matthiass-Speakman, Cassade McNichols, Evelyn Morrison, Scott Myers, Thomas Pack, Abigail Perkins, Michael Perkins, Jacob Poling, Logan Potts, Makayla Pummell, Olivia Reeser, Grace Ricketts, Hannah Schamehorn, Matthew Schamehorn, Nazish Sheikh, Briaunna Smith, Felicity Smith, Makayla Smith, Kelsea Terry, Alex Turnbull, Ethan Waugh, Michael Weese