Westfall Middle School Honor Roll for the second nine weeks.
*Denotes All A’s Honor Roll.
Grade 6
Kaiden Adams*, Kaylynn Arthurs*, Cory Avery, Lilly Baird, Klairity Banks, Eliza Barnes*, Maizy Barnes, Riley Baughman, Makayla Blumenstock*, Kane Carpenter*, Parker Chapman, Camden Cohenour, Evelyn Cooper*, Ayden Daniels, Davis Dick, Brenden Dingess, Jack Eiden*, Aaron Elder*, Blake Elster*, Baylee Estep*, Kylie Evans, Zoe Farris, Lindsey Fisher,
Landon Fyffe, Michael Haughey, Kaleb Maynard, Malachi McLeod, Kendall Moehl, Summer Mullins*, Jayanna Patete*, Alexandra Patton*, Samantha Price, Isabella Pringle*, Ava-Lynne Reed*, Aubree Richards*, Riley Rigsby*, River Rogers, Logan Ruth*, Madelyn Shaffer, Maci Shifflet, Amanda Smith, Carter Stevens*, Braia Vogel, Rylei Wihl*, Adelaide Williams*, Megan Wolfe, Lauren Yang
Grade 7
Audra Anderson, Carly Atwood*, Brendon Baird*, Anthony Bates, Brendan Biegler*, Colton Brungarth*, Brenner Burke, Jillian Butcher*, Ian Camden*, Bryson Campfield, Lydia Colahan*, Russ Colahan, Carson Deskins*, Trevor Drone, Emory Dumm, Dawson Fannin, Rowan Foreman*, Kelsey Francis*, Ellie Heath*, William Johnson, Trinity Kirk, Jonathan Lindsey, Kaden Mercurio, Kyleigh Mercurio, Sara Moats*, Gavin Packer, Anthony Paudicz*,
Andrew Pluta*, Samuel Poupart, Joshawa Riley, Emma Roberts*, Reise Rogers, Blayze Scott*, Itzel Sierra-Arteaga, Joni Snyder*, Haley Spangler*, Jordon Sturgill, Gabriel Watkins*, Belle Williams, Bo Williams, Brock Williams, Landen Yang
Grade 8
Claire Abrigg, Emily Abrigg*, Mason Barnes, Renae Brooks, Drew Brown*, Grace Bryant, Hope Bryant, Victoria Bryant, Dalton Bush*, Ashton Carpenter*, Sierra Chalk*, Dylan Chestnut, Lillian Cooper, Hailie Cox, Robert Cox, Ashton Daniels, Lily Danielsson, Olivia Dick*, George (Quinn) Eberly, Darby Eitel*, Samuel Elder, Cahli Garrett*, Alden Grooms*, Morgan Kearney, Kathryn Lockhart*, Keiarra Maynard, Ethan Medford*, Gabriel Miller, Adrian Moehl*, James Moore, Waylon Moore, Jaelyn Pounds, Levi Powers*, Madison Riddick, Zachary Scott, Justine Shaw, Misty Sturgill*,
Stefany Tejan*, Duron Thomas, Alivia Tomlinson, Kaelynn Walls, Wyatt Ward, Addison Wenthur*, Sean Williams, William (Joey) Wright, Layla Yoe, Joshua Young*, Natalie Young