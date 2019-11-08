Circleville High School first nine weeks Honor Roll
* Deontes all A’s
Grade 9
Failey Ali, Alexis Bachman, Claire Barthelmas, Brynn Bell, Trey Bigam, Morgan Blakeman, Matthew Bradley, Haylei Brinser, Garrett Brooks, Emily Buckley, Elizabeth Clements, Nilyn Cockerham, *Mason Cook, Caralina Cooper, Jaylynn Cottrill, Kyleigh Cox, Hunter Davis, Mia Davis, Taylor Davis, Colby Dixon, Ashlynn Dockery, Cali Donaldson, Haiden Donaldson, Lauren Dupler, Avery Ferrell, Elliott Fisher, *Katelyn Folkes, Trentt Fulgham, Sabrena Funk, Maggie Gibson, Isabella Goff, Peyton Graham, Zachary Harper, Dakota Harris, Katelynn Harris, Chandler Hayes, Alan Hines, *Carley Hinton, Shelby Hixon, Camille Hoop, Sydney Huffer, *Allison Jones, Natalie Keaton, Parker Kidwell, Morgan Kisor, Erika Kluczynski, Caleb Knapp, Garrett Law, Brooklyn List, Shaylee Manby, Kirsten Metzger, Mandy Miller, Kaylyn Milliron, Scott Moats, Emily Morgan, Connor Moss, Sarthak Patel, Koral Phalin, Keagan Piper, Gracie Riddick, Ryan Roy, Madison Shanton, Alexis Sharp, Donna Slaughter, Logan Smith, Lillian Spencer, *Lillianna Stafford, Grace Stewart, Joseph Streitenberger, Isabella Teasley, Micha Terry, *Angelo Travis, Justin Vance, Alexis Vanfossen, *Meg Warner, *Natalie Welsh, Nolan West
Grade 10
*Mearan Bahney, Autumn Bartchy, Emma Beavers, Katelyn Beckley, Kylie Benson, *Chloe Betts, Tara Blankenship, Gordon Bradshaw, Victoria Brown, Carly Burchett, Peyton Burris, Cate Caudill, Michael Clark, Katie Cochenour, *Montana Colburn, Trevor Coleman, Nathan Conkel, *Emily Cooper, Jasmine Davis, Madison Davis, Deja DuBoe, *Kilea Dupler, Kylie Evans, Hannah Faske, Audrey Fausnaugh, Zoey Ferguson, Jaydon Fenneken, Craig Fleck, Alaina Francis, Jaklynn French, Taaliya Fulgham, *Caitlyn Garrett, Sara Gearhart, Chase Gilmore, Morgan Griffith, Alex Harris, Nevaeh Harris, Jack Holcomb, Kaidence Jackson, *Ella Jenkins, Raeana Johnson, Kylie Kitchen, Ian Klinebriel, *Addison Lowe, Keegan Maupin, Colin Michael, *Marissa Miller, Drew Moats, Dominic Morgan, Kaleb Nungester, Alexis Parsons, Colton Pennington, Tina Quincel, *Jordan Rhymer, Allison Rich, Liam Russell, Morgan Sark, Brooklyn Selmon, Destiny Shanton, Christiana Sill, Shannon Smith, Joseph Smith, *Tucker Smythe, Elijah Snyder, Connor Speakman, *Katarina Stanley, Shawna Stevenson, Cayden Stewart, Alexia Teets, William Thomaschek, Beamandina Thoumaly, Brandon Vazquez, *Shruti Vijayan, Ian Virgin, *Olivia Wastier, Sydney Williams, Lilia Winter, Isaac Woodgeard, Noah Woodgeard, Edwin Zheng
Grade 11
Rainy Adkins, Philipp Barth, Jacob Bell, Jaden Blair, Luke Blust, Maxwell Brooks. Hannah Brosher, William Buitendorp, William Bullock, Kierra Burchwell, Samuel Capretta, *Jaylah Captain, Kylie Cochenour, Larry Collins, Makayla Coyan, Paytn Crumley, Adam Cunningham, Kimberly Curry, Bailey Davis, Abigail Dengler, *Autumn Derosette, Lucky Donaldson, Evan Downs, Brooklyn Drain, Alexis Fletcher, *Jaycee Fullen, Riley Gibson, Savannah Good, Owen Goodhart, Amber Griffith, Hunner Griffith, Jayda Gulick, Alyssa Heft, Kara Hinton, Linsey Jenkins, Ryan Jenkins, *Danielle Jones, Aden Julian, Evan Justice, Hannah Kegley, Ian Kettering, Zoie Kettering, Hailey Knapp, *Oscar Knece, Alexys Madero, *Kenzie McConnell, Heather Miller, Benjamin Mogan, Carlos Ortuno, Gillian Packard, Elliana Park, Jayla Parsons, Dwight Payne, Cole Radcliff, Natalie Rolfe, Nicholas Rothe, Elizabeth Shaffer, *Emma Shaw, Brooklyn Sheets, Dillon Sirney, Daniel Stevens, Jonathan Sturgill, Brandon Thomas, Julia Valdez, Lanette Valentine, Landon Ward
Grade 12
Taylor Barthelmas, Elisha Belknap, Austin Benson, Victoria Bircher, Jacob Bradshaw, Payton Brown, Burton, Savannah Buskirk, Mackenzie Byrum, Madison Byrum, Whitley Calder, Hannah Campbell, Kyle Cassady, Timothy Clements, Kaitlyn Cooper, Logan Crabtree, Hannah Creech, Aubree Cunningham, Michael Dalrymple, Meghan Davis, Jacob Dearwester, Thomas Dimel, Heavenly Edwards, Sierra Farley, *Anthony Fauver, Shalynn Ford, Ethan Gibson, Sidney Gray, Jonathan Hampp, *Mollie Harber, Faith Hardbarger, *Taylor Hedges, Christopher Hill, Wesley Hodge, *Madison Imler, *Allison Kellam, *Mariah Kemp, Gabrielle Kendrick, Madelyn Kluczynski, Elijah Lattimer, Aiden Lowe, Aliyah Marquez, Jackson Matthiass-Speakman, Noah McCain, *Sydney McClanahan, Brandon McGraw, *Makala McMurray, Abigail Michael, *Crystal Miner, Caleb Morgan, Evelyn Morrison, Scott Myers, Mackenzie Neville, Alexandra Nungester, Payton Otterbacher, Thomas Pack, Peyton Perini, Abigail Perkins, Amber Peters, Avery Peters, Logan Potts, Makayla Pummell, Haley Rapp, Olivia Reeser, Tasha Rice, Kayla Sark, Charles Schall, Austin Schwalbauch, Allyssa Smith, Briaunna Smith, Felicity Smith, Lauren Smith, Makayla Smith, Maya Smith, Victoria Sprague, Brian Stanley, Bryanna Stonerock, *Krista Szymczak, Kelsea Terry Andrew Theller, Bethany Tolbert, Alex Turnbull, Branden Ward, Maya Welsh, *Anna Whitaker, Sydney Wickline, *Alexis Wiley, Anthony Wood