Pickaway-Ross Career and Technology Center first nine weeks Honor Roll
Grade 11
Rainy Adkins, Riley Allen, Michaela Barney, Alexis Black, Khloe Boggs, Gage Bowens, Maxwell Brooks, Hannah Brosher, Kayli, Brown, Brooklyn Bryant, Elysia Campbell, Samuel Capretta, Patricia (Patty) Cathel, Gabriel (Gabe) Chalfin, Blade Chrysler, Harlie Chrysler, Bradley Clifton, Kylie Cochenour, Larry (Rusty) Collins, Grace Cook, Lauren Daniels, Jacob Deibert, Cassidee Disbennet, Evan Downs, Brooklyn Drain, Abigail Elward, Caleb Eplin, Daniel Erickson, David Evans. Logan Fauver, Alexis Fletcher, Tanner Graves, Lilly Hartzell, Kylee Henry, Shawn Hesson, Tyler Hines, Ted Hunt, Faith Johnson, Danielle Jones, Aden Julian, Jacob Kerscher, Ian Ketterig, Hailey Knapp, Tyler Knox, Kendra Lindsey, Caden Mack, Angel Mendez-Aviles, Heather Miller, Molly Miller, Gillian Packard, Elliana Park, Dwight Payne, Grace Picklesimer, Gary (Luke) Pontious, Lilli Pontious, Conner Robinson, Hunter Rowland, Shayla Seaton, Hannah Shook, Dillon Sirney, Tabitha Skaggs, Lillee Smith, Jason Springer, Zachary Sretenovic, Daniel Stevens, Reagan Stiverson, Lillian (Lilly) Strawser-Radabauch, Levi Tatman, Brandon Thomas, Taera Trachsel, Lanette Valentine, Alonah Ward, Cole Westenbarger, Dilon Whited, Destiny Whitt, Jeremy Wietelmann, Sarah Wolfe
Grade 12
Kylie Acker, Steven Allen, Wyatt Banik, Taylor Barthelmas, Brianna Black, Tyler Bowens, Payton Brown, Savannah Buskirk, Mackenzie Byrum, Madison Byrum, Jahred Carroll, Courtney Chrysler, Tia Clifton, Wyatt Coleman, Kaylee Collier, Hunter Copeland, Jenna Crawford, Hannah Creech, Michael Dalrymple, Destiny Danner, Jacob Dearwester, Alexis Dennison, Megan Diehl, Thomas Dimel, Katelynn Drum, Mercedes Duncan, Madalyn Fausnaugh, Ayzia Fullen, Ethan Gibson, Heather Gibson, Shawnee Gilbert, Sidney Gray, Jonathan Hampp, Abigail Hardin, Jared Harrington, Maddison Hess, Kelci Hickey, Caroline Higgins, Christopher Hill, Dalton Houghtlen, Ashley Hunt, Carlee Imler, Kara Jones, Gracie Keaton, Mariah Kemp, Madeline Kitchen, Madelyn Kluczynski, Gayla Knece, McKinley Krogh, Elizabeth Lemaster, Zachary (Zach) Lookenott, Shelby Matthews, Jackson Matthiass-Speakman, Sydney McClanahan, Matthew McFarland, Brandon McGraw, Cassade McNichols, Darby Minor, Evelyn Morrison, Scott Myers, Thomas Pack, Alexis Parsons Abigail Perkins, Michael Perkins, Avery Peters, Logan Potts, Makayla Pummell, Haley Rapp, Olivia Reeser, Sydney Reeser, Grace Ricketts, Hannah Schamehorn, Matthew Schamehorn, Parker Schumacher, Austin Schwalbauch, Nazish Sheikh, Briaunna Smith, Felicity Smith, Makayla Smith, Parker Smith, Cade Stant, Levi Stickel, Bryanna Stonerock, Luke Stonerock, Alivia Stump, Brailyn Terry, Kelsea Terry, Alex Turnbull, Colin Vanbibber, Jacob Vanover, Caleb Washington, Ethan Waugh, Sydney Wickline , Alexis Wiley, Josie Williams, Lance Wood