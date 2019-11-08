Westfall High School first nine weeks Honor Roll
Grade 9
Samuel Arledge, Brandon Bingham, Emily Bowens, Emily Carter, Casey Cline, Nathan Cline, Haley Constable, Emily Cook, Madison Cook, Makayla Cook, Mackenzie Drone, Olivia Dumm, Caleb Graul, James Green III, Kaitlyn Hammond, Kasey Hawley, Sophia Henson, Cierra Johnson, Steven Layton, Alyssa Liston, Grace Long, Grace Marcum, Mia Matteo, Jadyn McCabe, Austin Mullins, Hunter Probasco, Avery Roese, Emiley Roseberry, Brian Schobeloch, Jessica Sweeney, Bailee Thomas, Megan Thompson, Caleb Tonn, Hannah Waggoner
Grade 10
Ashli Allen, Keaton Baird, Olivia Barnes, Owen Barnes, Silvia Beltran-Rosales, Abbie Bickenheuser, Madison Brown, Dominick Bush, Brooklyn Carter, Katelynn Conway, Sara Corzatt, Jadalynn Danberry, Emma Danielsson, Ethan Dean, Ashley Dinneen, Dezriel Dunn, Austin Eitel, Joseph Elder, Marissa Farmer, Cloe Gardner, Cali Geyer, Bianca Gould, Camie Harber, Ashley Hegarty, Emily Helms, Jaylyn Hicks, Natalie Holland, Emma Holman, Grace Johnson, Hannah Johnson, Nathaniel Johnston, Adriahna Karr, Claire Latham, Anna Lingnau, James Marable, Lilyan Martin, Isabella McBride, Marissa Mullins, Molly Neff, Ashton Nunemaker, Emily O’Quin, Gabriella Patete, Alexandria Pontius, Joshua Poole, Leo Poupart, Peyton Proffitt, Kelcey Rice, Skyann Rogers, Matthew Ruff, Todd Scheel, Shelby Shannon, Tyler Shipley, Nicole Spies, Draven Stein,Jessica Teal, Connor VanDine, Chloe Washington, Peyton Weiss, Alyvia White, Grace Wolfe, Trevor Wolfe, Keira Yarhouse, Hailey Young
Grade 11
Nathan Allen, Michaela Barney, Gage Bowens, Patricia Cathel, Elijah Cox, Lauren Daniels, Lyndsey Daum, Mahaley Farmer, Kayla Fleischmann, Layla Glispie, Tanner Graves, Kylee Henry, Faith Johnson, Jose Kern, Elmer Kitchen, Jack Latham, Kendra Lindsey, Leah Liston, Trinity Marcum, David Medford, Angel Mendez-Aviles, Grace Picklesimer, Brooklyn Probasco, Hunter Rowland, Lillee Smith, Hannah Thomas, Corey Thompson, Asher Wallace, Carmen Walters, Alonah Ward, Marcus Whaley, Dillon Whited, Sarah Wolfe, Kailee Yang, Lyndsey Yates
Grade 12
Amy Ball, Tyler Bowens, Makayla Bryant, Hunter Copeland, Kimber Colahan, Andrew Cramer, Gage Daugherty, Marcy Dudgeon, Austin Elliott, Brandon Fleak, Lillian Fox, Heather Gibson Shawnee Gilbert, Ayzia Fullen, Jadan Hall, Jayden Hammond, Elizabeth Hart, Jacob Hawkes, Dalton Houghtlen, Ethan Holman, Ashley Hunt, Hannah Johnston, Julian Jude, Gracie Keaton, Madeline Kitchen, Shelby Loudermilk, Zachary Martin, Darby Minor, Chanston Moll, Breah Norris, Laney Patterson, Keegan Powell, Madison Rice, Faith Robinson, Gavin Selmon, Zachary Simmons, Connor Spohn, Jarrett Story, Chloe Tanler, Parker Thornton, Emily Vaughn, Caleb Washington, Joshua White, Josie Williams, Jay Wyman, Madalynn Yates