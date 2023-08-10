Parents prioritize tech gadgets as essential school supplies

Eight in 10 parents (83%) are setting aside a budget for the tech their kids will need, more so than for required books (53%), backpacks or lunch boxes (38%), and clothing or shoes (34%).

 Wealth of Geeks

Nearly six in 10 parents (58%) think school supplies have become more expensive — and kids needing more might be to blame.


  

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