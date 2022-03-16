Shrek — Ashtin Stafford

Donkey — Cameron England

Fiona — Kirsten Metzger

Teen Fiona — Evy Harrod

Young Fiona — Lily Harrison

Young Shrek — Luke Elder

Lord Farquaad — Connor Van Dine

Dragon — Allie Copeland

Pinocchio — Ehan Arnett

Gingy/Sugar Plum Fairy — Danielle Elder

Mama Ogre/Mama Bear — Kate Conway

Big Bad Wolf — Ronnie Graves

Fairy Godmother — Reese Paudicz

Wicked Witch/Queen Lillian — Laura Phillips

Humpty Dumpty — Ali White

Peter Pan/Pied Piper — Blayze Scott

Papa Bear — Jacob Smith

Captain of the Guard — Mason Barnes

Mad Hatter/King Harald/Thelonius — Wade Davis

Ugly Duckling — Bella Patete

White Rabbit — Anna Slavens

Three Little Pigs — Maizy Barnes, Logan Ruth. Rylei Wihl

Elf — Kaitlyn Hammond

Goldilocks — Lily Harrison

Little Red Riding Hood — Megan Wolf

Queen of Hearts — Kylie Nafzger

Little Boy Blue — Kimmy Gambrel

Alice — Evelyn Cooper

Gretel — Taylon Smith

Blue Fairy — Jenny Thomas

Pink Fairy — Crystal Candlish

Witch — Shelby Shannon

Cheshire Cat — Bryanna Hunt

Ensemble

Laura Burnheimer,

Abigail Eitel,

Megan Wolfe,

Rayne Seymour,

Crystal Candlish,

Shelby Shannon,

Marianna Packer,

Skylar Birtcher,

Reese Paudicz,

Isabella Patete,

Kimberly Gambrel,

Evy Harrod,

Kaitlyn Hammond,

Evelyn Cooper,

Lily Harrison

Rene Brooks

Mason Barnes,

Noah Cohen,

Caleb Van Dine,

Corbyn Van Dine,

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email scollins@circlevilleherald.com 

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