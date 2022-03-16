Shrek — Ashtin Stafford
Donkey — Cameron England
Fiona — Kirsten Metzger
Teen Fiona — Evy Harrod
Young Fiona — Lily Harrison
Young Shrek — Luke Elder
Lord Farquaad — Connor Van Dine
Dragon — Allie Copeland
Pinocchio — Ehan Arnett
Gingy/Sugar Plum Fairy — Danielle Elder
Mama Ogre/Mama Bear — Kate Conway
Big Bad Wolf — Ronnie Graves
Fairy Godmother — Reese Paudicz
Wicked Witch/Queen Lillian — Laura Phillips
Humpty Dumpty — Ali White
Peter Pan/Pied Piper — Blayze Scott
Papa Bear — Jacob Smith
Captain of the Guard — Mason Barnes
Mad Hatter/King Harald/Thelonius — Wade Davis
Ugly Duckling — Bella Patete
White Rabbit — Anna Slavens
Three Little Pigs — Maizy Barnes, Logan Ruth. Rylei Wihl
Elf — Kaitlyn Hammond
Goldilocks — Lily Harrison
Little Red Riding Hood — Megan Wolf
Queen of Hearts — Kylie Nafzger
Little Boy Blue — Kimmy Gambrel
Alice — Evelyn Cooper
Gretel — Taylon Smith
Blue Fairy — Jenny Thomas
Pink Fairy — Crystal Candlish
Witch — Shelby Shannon
Cheshire Cat — Bryanna Hunt
Ensemble
Laura Burnheimer,
Abigail Eitel,
Megan Wolfe,
Rayne Seymour,
Crystal Candlish,
Shelby Shannon,
Marianna Packer,
Skylar Birtcher,
Reese Paudicz,
Isabella Patete,
Kimberly Gambrel,
Evy Harrod,
Kaitlyn Hammond,
Evelyn Cooper,
Lily Harrison
Rene Brooks
Mason Barnes,
Noah Cohen,
Caleb Van Dine,
Corbyn Van Dine,