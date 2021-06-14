 

CIRCLEVILLE — As the 2021 spring softball season officially comes to a close, local athletes are recognized in the Southeast All-District honors and awards.

Division II All-District First-Team: Name — School — Grade

Taylor Pagen — Sheridan — 12

Ashleigh James — Athens — 10

Kayla Roberts — Hillsboro — 10

Suzzy Wall — Waverly — 11

Alexis Book — Unioto — 9

Brianna Sexton — Vinton County — 11

Briana Weller — McClain — 12

Cheyanne Arnold — Logan Elm —12

Avery Mueller — Sheridan — 9

Olivia Banks — Athens — 10

Riley Bradley — River Valley — 10

Olivia Congleton — Warren — 11

Avery Miller — Unioto — 11

Brittany Ogg — Fairfield Union —12

Mallory Parsons — Hillsboro — 12

Chandler Hayes — Circleville — 10

Makenna Knisley — Washington Court House — 11

Sidney Payton — Miami Trace — 11

Division II All-District Second-Team: Name — School — Grade

Taylor Evans — Jackson — 12

Makayla Shendan — Sheridan — 12

Aiyanna Hancock — Warren — 11

Delana Wright — Meigs — 9

Taylor Mathie — Gallia — 9

Emma Fromm — Chillicothe — 11

Lindsey VanHoose — Logan Elm — 9

Grace Hash — River Valley — 11

Maya Farley — Marietta — 11

Kaitlyn McPeek — Fairfield — 11

Josie Crabtree — Greenfield — 12

Kenzie Dietrick — Hillsboro — 11

Maddie Walker — Sheridan — 12

Abbi Erwin — Athens — 10

Brooke Sizemore — River Valley — 11

Abbie Marshall — Waverly — 9

Carly King — Logan Elm — 11

Abby Faught — Vinton County — 12

Division II All-District Honorable-Mention: Name — School — Grade

Bailee Young — Gallia Academy — 12

Kerrigan Ward — Vinton Co unty — 11

Trista Stanley — Marietta — 10

Neveah Smith — Fairfield — 11

Maddie Baxter — Jackson — 12

Callina Wiget — Logan Elm — 12

Hannah Hull — Unioto — 9

Abbi Hollanbaugh — River Valley — 9

Delaney Thomas — Miami Trace — 10

Kendra Hammons — Athens — 9

Kinsey Gilliand — Hillsboro — 10

Lorelei King — Miami Trace — 11

Delaney Eakins — Miami Trace — 12

Jerrica Smith — Meigs — 12

Kat Kanipes — Circleville — 12

Katie Folkes — Circleville — 10

Corynn Chrisman — Washington — 12

Meredith Pabst — Washington — 11

Brooklyn Foose — Washington — 12

Leah Way — Warren — 12

Karlee Lynch — Warren — 10

Morgan Daniels — Chillicothe — 9

Caroline Corcoran — Chillicothe — 9

Julie Lemaster — Chillicothe — 10

Jade Zickafoose — Unioto — 12

Zoiee Smith — Waverly — 12

Emma Bellaw — Waverly — 12

Leah Alford — Jackson — 11

Morgan Wolfe — Fairfield — 11

Kyla Burchett — Greenfield — 12

Camryn McCoy — Greenfield — 12

Division III All-District First-Team: Name — School — Grade

Keegan Moore — Ironton — 11

Macee Eaton — Wheelersburg — 10

Sydney McDermott — Portsmouth West — 10

Madison Perry — Portsmouth — 11

McKenna Headley — Crooksville — 11

Addi Dillow — Dawson-Bryant — 12

Jenna Johnston — Wellston — 11

Rylie Hughes — Wheelersburg — 12

Lexie Lockwood — Southeastern Ross — 11

Kylee Kellough — Huntington — 12

Erin Scurlock — Alexander — 12

Andrea Blevins — Minford — 12

Olivia Dumm — Westfall — 10

Megan Maxon — Reedsville Eastern — 11

Layla Hattan — Fairfield — 12

Emilie Johnson — Valley — 9

Kailey Adkins — Oak Hill — 12

Boo Sturgill — Wheelersburg — 12

Graycie Brammer — Ironton — 9

Makenzie Hanshaw — Rock Hill — 12

Division III All-District Second-Team: Name — School — Grade

Makenna Kilgour — Wellston — 12

Jaidyn Griffith — Dawson-Bryant — 12

Faith Phillips — Portsmouth — 11

Maddie Mullins — Westfall — 12

Kylee Howard — Rock Hill — 12

Logyn Chamberlin — Crookesville — 12

Haleigh Snider — Lynchburg-Clay — 12

Kate Rollins — Portsmouth West — 9

Tessa Rockhold — Reedsville-Eastern — 12

Jadyn Mace — Alexander — 12

Jayden Allen — New Lexington — 10

Emily Bowen — Fairland — 12

Alexia Throckmorton — Northwest — 12

Jaclyn Burchett — Northwest — 12

Caitlin Quickle — Fairfield — 9

Erin Richendollar — Southeastern Ross — 10

Ryleigh Giffin — Nelsonville-York — 11

Abbie Bickenheuser — Westfall — 11

Allison Basye — Huntington — 11

Brooke Castro — Alexander — 12

Division III All-District Honorable-Mention: Name — School — Grade

Andi Jo Howard — Wheelersburg — 9

Abie Boland — Portsmouth West — 11

Maelynn Howell — Portsmouth West — 10

Aleigha Matney — Rock Hill — 11

Laney Brown — Piketon — 9

Taylor Williams — Piketon — 11

Erika Bowman — Chesapeake — 12

Megan Johnson — Minford — 12

Soraya Taylor — New Lexington — 10

Phoenix Williamson — New Lexington — 10

Rylee Newlon — New Lexington — 10

Lana Landefeld — Westfall — 9

Olivia Dickerson — Portsmouth — 9

Emily Cheatham — Portsmouth — 9

Kaylee Salyer — Fairland — 9

Katie Pruitt — Fairland — 10

Libby Judge — Fairland — 10

Kirsten Williams — Ironton — 10

Kiandra Martin — Ironton — 12

Haley Wiburn — Huntington — 12

Harmony Henneberger — Huntington — 11

Rylee Harmon — Dawson-Bryant — 11

Kayleigh Murphy — Dawson-Bryant — 11

Samantha Brown — Federal Hocking — 11

Alexis Wilkes — Federal Hocking — 11

Caitlin Campbell — Fairfield — 11

Kaitlin Chambliss — Fairfield — 9

Kylie Christa — Nelsonville-York — 11

Abby Riffle — Nelsonville-York — 10

Sylar Riffle — Nelsonville-York — 12

Kodee Langdon — Southpoint — 11

Megan Epperly — Southpoint — 12

Maddy Evans — Southpoint — 9

Kelsey Roberts — Reedsville Eastern — 12

Ella Carleton — Reedsville Eastern — 10

Tamron McCain — Oak Hill — 12

Kameron Karr — Wellston — 11

Neveha Ously — Wellston — 11

CIdney Huff — Southeastern Ross — 12

Audrey Scott — Southeastern Ross — 11

Lacie O’neal — Crooksville — 12

Gracie Frame — Crooksville — 11

Sierra Benney — Lynchburg-Clay — 12

Taylor Cunningham — Valley — 11

Lexi Whitt — Valley — 11

 

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