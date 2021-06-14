CIRCLEVILLE — As the 2021 spring softball season officially comes to a close, local athletes are recognized in the Southeast All-District honors and awards.
Division II All-District First-Team: Name — School — Grade
Taylor Pagen — Sheridan — 12
Ashleigh James — Athens — 10
Kayla Roberts — Hillsboro — 10
Suzzy Wall — Waverly — 11
Alexis Book — Unioto — 9
Brianna Sexton — Vinton County — 11
Briana Weller — McClain — 12
Cheyanne Arnold — Logan Elm —12
Avery Mueller — Sheridan — 9
Olivia Banks — Athens — 10
Riley Bradley — River Valley — 10
Olivia Congleton — Warren — 11
Avery Miller — Unioto — 11
Brittany Ogg — Fairfield Union —12
Mallory Parsons — Hillsboro — 12
Chandler Hayes — Circleville — 10
Makenna Knisley — Washington Court House — 11
Sidney Payton — Miami Trace — 11
Division II All-District Second-Team: Name — School — Grade
Taylor Evans — Jackson — 12
Makayla Shendan — Sheridan — 12
Aiyanna Hancock — Warren — 11
Delana Wright — Meigs — 9
Taylor Mathie — Gallia — 9
Emma Fromm — Chillicothe — 11
Lindsey VanHoose — Logan Elm — 9
Grace Hash — River Valley — 11
Maya Farley — Marietta — 11
Kaitlyn McPeek — Fairfield — 11
Josie Crabtree — Greenfield — 12
Kenzie Dietrick — Hillsboro — 11
Maddie Walker — Sheridan — 12
Abbi Erwin — Athens — 10
Brooke Sizemore — River Valley — 11
Abbie Marshall — Waverly — 9
Carly King — Logan Elm — 11
Abby Faught — Vinton County — 12
Division II All-District Honorable-Mention: Name — School — Grade
Bailee Young — Gallia Academy — 12
Kerrigan Ward — Vinton Co unty — 11
Trista Stanley — Marietta — 10
Neveah Smith — Fairfield — 11
Maddie Baxter — Jackson — 12
Callina Wiget — Logan Elm — 12
Hannah Hull — Unioto — 9
Abbi Hollanbaugh — River Valley — 9
Delaney Thomas — Miami Trace — 10
Kendra Hammons — Athens — 9
Kinsey Gilliand — Hillsboro — 10
Lorelei King — Miami Trace — 11
Delaney Eakins — Miami Trace — 12
Jerrica Smith — Meigs — 12
Kat Kanipes — Circleville — 12
Katie Folkes — Circleville — 10
Corynn Chrisman — Washington — 12
Meredith Pabst — Washington — 11
Brooklyn Foose — Washington — 12
Leah Way — Warren — 12
Karlee Lynch — Warren — 10
Morgan Daniels — Chillicothe — 9
Caroline Corcoran — Chillicothe — 9
Julie Lemaster — Chillicothe — 10
Jade Zickafoose — Unioto — 12
Zoiee Smith — Waverly — 12
Emma Bellaw — Waverly — 12
Leah Alford — Jackson — 11
Morgan Wolfe — Fairfield — 11
Kyla Burchett — Greenfield — 12
Camryn McCoy — Greenfield — 12
Division III All-District First-Team: Name — School — Grade
Keegan Moore — Ironton — 11
Macee Eaton — Wheelersburg — 10
Sydney McDermott — Portsmouth West — 10
Madison Perry — Portsmouth — 11
McKenna Headley — Crooksville — 11
Addi Dillow — Dawson-Bryant — 12
Jenna Johnston — Wellston — 11
Rylie Hughes — Wheelersburg — 12
Lexie Lockwood — Southeastern Ross — 11
Kylee Kellough — Huntington — 12
Erin Scurlock — Alexander — 12
Andrea Blevins — Minford — 12
Olivia Dumm — Westfall — 10
Megan Maxon — Reedsville Eastern — 11
Layla Hattan — Fairfield — 12
Emilie Johnson — Valley — 9
Kailey Adkins — Oak Hill — 12
Boo Sturgill — Wheelersburg — 12
Graycie Brammer — Ironton — 9
Makenzie Hanshaw — Rock Hill — 12
Division III All-District Second-Team: Name — School — Grade
Makenna Kilgour — Wellston — 12
Jaidyn Griffith — Dawson-Bryant — 12
Faith Phillips — Portsmouth — 11
Maddie Mullins — Westfall — 12
Kylee Howard — Rock Hill — 12
Logyn Chamberlin — Crookesville — 12
Haleigh Snider — Lynchburg-Clay — 12
Kate Rollins — Portsmouth West — 9
Tessa Rockhold — Reedsville-Eastern — 12
Jadyn Mace — Alexander — 12
Jayden Allen — New Lexington — 10
Emily Bowen — Fairland — 12
Alexia Throckmorton — Northwest — 12
Jaclyn Burchett — Northwest — 12
Caitlin Quickle — Fairfield — 9
Erin Richendollar — Southeastern Ross — 10
Ryleigh Giffin — Nelsonville-York — 11
Abbie Bickenheuser — Westfall — 11
Allison Basye — Huntington — 11
Brooke Castro — Alexander — 12
Division III All-District Honorable-Mention: Name — School — Grade
Andi Jo Howard — Wheelersburg — 9
Abie Boland — Portsmouth West — 11
Maelynn Howell — Portsmouth West — 10
Aleigha Matney — Rock Hill — 11
Laney Brown — Piketon — 9
Taylor Williams — Piketon — 11
Erika Bowman — Chesapeake — 12
Megan Johnson — Minford — 12
Soraya Taylor — New Lexington — 10
Phoenix Williamson — New Lexington — 10
Rylee Newlon — New Lexington — 10
Lana Landefeld — Westfall — 9
Olivia Dickerson — Portsmouth — 9
Emily Cheatham — Portsmouth — 9
Kaylee Salyer — Fairland — 9
Katie Pruitt — Fairland — 10
Libby Judge — Fairland — 10
Kirsten Williams — Ironton — 10
Kiandra Martin — Ironton — 12
Haley Wiburn — Huntington — 12
Harmony Henneberger — Huntington — 11
Rylee Harmon — Dawson-Bryant — 11
Kayleigh Murphy — Dawson-Bryant — 11
Samantha Brown — Federal Hocking — 11
Alexis Wilkes — Federal Hocking — 11
Caitlin Campbell — Fairfield — 11
Kaitlin Chambliss — Fairfield — 9
Kylie Christa — Nelsonville-York — 11
Abby Riffle — Nelsonville-York — 10
Sylar Riffle — Nelsonville-York — 12
Kodee Langdon — Southpoint — 11
Megan Epperly — Southpoint — 12
Maddy Evans — Southpoint — 9
Kelsey Roberts — Reedsville Eastern — 12
Ella Carleton — Reedsville Eastern — 10
Tamron McCain — Oak Hill — 12
Kameron Karr — Wellston — 11
Neveha Ously — Wellston — 11
CIdney Huff — Southeastern Ross — 12
Audrey Scott — Southeastern Ross — 11
Lacie O’neal — Crooksville — 12
Gracie Frame — Crooksville — 11
Sierra Benney — Lynchburg-Clay — 12
Taylor Cunningham — Valley — 11
Lexi Whitt — Valley — 11