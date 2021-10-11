Week 8
• Circleville 0 (2-6), Hamilton Township 47 (4-2)
• Teays Valley 28 (8-0), Amanda-Clearcreek 14 (5-3)
• Logan Elm 7 (3-5), Bloom-Carroll 49 (8-0)
• Westfall 0 (1-6), Huntington 26 (2-5)
Week 8
• Circleville 0 (2-6), Hamilton Township 47 (4-2)
• Teays Valley 28 (8-0), Amanda-Clearcreek 14 (5-3)
• Logan Elm 7 (3-5), Bloom-Carroll 49 (8-0)
• Westfall 0 (1-6), Huntington 26 (2-5)
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