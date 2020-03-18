The following winter sports athletes earned a varsity letter and had a grade point average of 3.5 or greater to earn academic all-league honors.
Amanda-Clearcreek
Jeff Bolin, Anthony Buckley and Brody Pugh, boys basketball; Stephanie Bowers, Katelynn Connell, Emma Butterbaugh, Kilynn Guiler and Gracie Hyme, girls basketball; Carly Spence, Abigail Bolin, Morgan Cowdrey and Hannah Saum, cheerleading; Forrest Doersam, Quintin Lott, Tim Smith, Luke Herron and Landon L'Huillier, wrestling
Circleville
Jake Bell, Riley Gibson and Craig Fleck, boys basketball; Tori Bircher, Sidney Gray, Brie Kendrick, Peyton Perini, Jaylah Captain and Kenzie McConnell, girls basketball; Philipp Barth, boys bowling; Paytn Crumley, Jaycee Fullen, Gabrielle Ortiz and Abigail Michael, girls bowling; Maddison Hess and Victoria Sprague, cheerleading; Gretchen Search, Emma Shaw and Olivia Wastier, girls swimming
Logan Elm
Luke Baldwin, Jared Harrington, Jason Sailor, Trace Smith and Isaac Ward, boys basketball; Ashton Fox, Brynn Griffith, Abby Hardin, Abby Hatter, Annie Karshner, Josie Martin, Riley Schultz, Sydney Spires and Hannah Taylor, girls basketball; Jude Braun, and Chance Tatman, boys bowling; Keely Hartshorn, Julia Kitchen and Parker Smith, girls bowling; Grace Engel, Sydney Reeser, Marissa Schultz, Reagan Stiverson and Trinity Tracy, cheerleading; Xander Carroll and Jarod Noble, boys swimming; Brooklyn Bryant, Emma Conley and Kaleigh Spires, girls swimming; Paden Brown, Luke Linton, Andrew Burns and Riley Allen, wrestling
Teays Valley
Adam Benschoter, Trey Purdon, Eli Burgett, Camden Primmer and Peyton Weiler, boys basketball; Megan Bush, Ashley Deweese, Jenna Horsley, Natalie Newton, Aly Williard and Alyssa Brown, girls basketball; Isaac Martin, Jacob Thompson, Donovan Blakely and Justin Tackett, boys bowling; Esther McFarland, girls bowling; Lindsey Clay, Chloe Danison, Taylor Woods, Emily Hamilton, Rylie Wilburn, Gabriella Craft, Emma Crompton, Avery Fraley, Allison Kirk, Olivia Knox, Taylor Spires, Mackenzie Baggett, Lauren Hogan, Naomi Kinne, Karli Liming, Rylynne Proctor, Lauren Sharrock, Emily Simmons, Lauren Thomas and Faith York, cheerleading; Parker Hamilton, Mason Koch, Ayden Gillilan, Dallas Moore and Nate Reynard, boys swimming; Taylor Barrick, Julie Chabot and CJ Arledge, girls swimming; Donato Russo, Mitchell Sells, Hunter Young, Zander Graham, Colin Williams and Joey Thurston, wrestling